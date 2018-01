Campanha divulga SBP para consumidores Depois de meses de explicações, detalhamentos e negociações com os representantes do setor financeiro, começa agora a fase da divulgação à sociedade do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). O objetivo do trabalho, explica o diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, é que se comece a esclarecer de maneira didática as mudanças e impactos deste novo sistema para as empresas e população. "É preciso ressaltar que o SPB trará uma mudança muito pequena no dia-a-dia do consumidor ou das pequenas empresas", lembra Figueiredo, referindo-se ao fato de que a principal alteração do SPB, que é a liquidação em tempo real ou no mesmo dia para as transferências de valores, afetará somente as operações acima de R$ 5 mil. Ainda em fase de testes, o novo sistema começa a valer a partir de novembro. O trabalho de divulgação envolverá a distribuição de cartilhas explicativas pelo BC para diferentes perfis de empresas e diversas palestras sobre o tema. "Essas cartilhas explicarão, numa linguagem muito simples, tudo o que muda e o que não muda no dia-a-dia das empresas com o novo sistema", comenta Figueiredo, que proferiu hoje palestra na Bovespa com o sugestivo nome de "O SPB para o Setor Não-Financeiro". Os bancos participarão com o trabalho de esclarecimento aos seus clientes. Os administradores dos fundos de investimento, por exemplo, terão até o dia 30 de setembro para informar aos seus cotistas as mudanças que o SPB trará sobre as regras e prazos para resgates e aplicações dos fundos. Os correntistas também receberão informações através de seus bancos, onde provavelmente constarão novos produtos bancários oferecidos a partir do SPB.