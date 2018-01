Campanha do ‘Estadão’ e da FCB concorre em ‘Health’

A ação feita pelo Estadão no Dia Internacional da Mulher, ‘7 minutos, 1 denúncia’, está no shortlist da categoria Health and Wellness, do festival Lions Health, evento de Cannes Lions que reúne o melhor da criação para a área da saúde e bem-estar.

Durante todo o dia 8 de março, o jornal abriu seu perfil no Twitter para a divulgação de relatos de violência contra mulheres exatamente como eles são registrados no País, a cada 7 minutos.

A campanha chegou ao 1º lugar nos Trending Topics do Twitter Brasil, termômetro que mede os assuntos mais discutidos na rede social. O ‘Estado’ registrou 11,6 milhões de visualizações em seu perfil na rede social, o que significou um aumento de 152,2% em relação à sua média diária. Já a hashtag #7minutos1denuncia foi visualizada 977 milhões de vezes. A campanha, criada em parceria com a agência FCB, registrou ainda seu mais importante efeito: encorajou várias mulheres a compartilhar suas próprias histórias.