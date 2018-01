Campanha do 'Estadão' ganha Leão de Ouro em Cannes

CANNES - Uma campanha desenvolvida pela agência FCB Brasil para o Estadão venceu um Leão de Ouro na categoria Media Lions da edição 2016 do Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade. A peça publicitária Músicas de Violência usou o aplicativo de reconhecimento de músicas Shazam para evitar que usuários fizessem download de canções que podem incitar o abuso contra a mulher. O Estadão é o representante oficial de Cannes Lions no País.

Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas já foram atingidas pela campanha, que detectou 350 músicas diferentes com conteúdos que têm conteúdos ligados à violência física, sexual e psicológica contra a mulher. Toda a vez que um usuário do Shazam buscava uma música com este tipo de mensagem, ele recebia um alerta sobre o tema.

Além de informar sobre o conteúdo inapropriado, o aplicativo ainda exibia depoimentos reais de vítimas de violência. Após ouvirem as mensagens, somente 6% dos usuários que tinham a intenção de baixar a música acabaram comprando o conteúdo. Os demais 94% eram direcionados a um link de doações para o Disque Denúncia, para que o dinheiro fosse usado em prol da mulheres, e não contra elas.

A campanha, que começou a ser veiculada em maio, mas foi concebida anteriormente, ganhou ainda mais relevância após a divulgação do caso da adolescente que sofreu um estupro coletivo no Rio de Janeiro, segundo o presidente da FCB Brasil, Aurélio Lopes. “Acho que é um exemplo do uso correto da tecnologia no processo criativo. Neste caso, para um trabalho que combate a apologia à violência contra a mulher.”

Além de levar o Leão de ouro em Media Lions, a iniciativa Músicas de Violência também recebeu um bronze na subcategoria “Use of Data”, que analisa como as peças publicitárias incorporam dados e estatísticas ao conteúdo. O mesmo trabalho ganhou ainda duas pratas e um bronze em outra categoria do festival, a Mobile Lions, que premia as melhores peças desenvolvidas para dispositivos móveis.

Para o diretor executivo comercial do Grupo Estado, Flávio Pestana, os prêmios em Cannes mostram que, além de ser conhecido por seu jornalismo de qualidade, o Estadão também se mostra uma "plataforma relevante também para a distribuição de outros conteúdos, tenham eles fins comerciais ou sociais, para seus milhões de leitores".

Parceria. Músicas de Violência foi, na realidade, a segunda campanha desenvolvida pela FCB para o Estadão que abordou a questão da violência contra a mulher. Uma iniciativa desenvolvida para o Dia Internacional da Mulher deste ano chegou a ser finalista para um Leão na categoria Glass Lions, criada pelo festival para discutir a questão do gênero.

No dia 8 de março, o jornal usou o Twitter para divulgar, a cada sete minutos, informações e estatísticas sobre a violência contra a mulher no País. A escolha de fazer os tuítes a cada sete minutos é uma referência à periodicidade dos relatos de casos de abuso contra a mulher em território brasileiro. A campanha chegou a figurar entre os tópicos mais comentados do dia na rede social.

Bronze para Café Pelé. Uma campanha da Lew’Lara\TBWA para o Café Pelé, da Cia. Cacique de Café Solúvel, usou o Estadão como sua principal plataforma de mídia e levou um bronze em Media Lions. A peça publicitária usou a capa do jornal do dia 8 de abril para embalar 2,5 toneladas de café, que ficaram disponíveis no ponto de venda na mesma manhã em que a edição foi entregue às bancas e assinantes.

A campanha, que também foi veiculada em diferentes plataformas do jornal, foi a vencedora da segunda edição do Prêmio Desafio Estadão Cannes, na categoria Indústria.