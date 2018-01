Campanha dos genéricos começa hoje Começa hoje, em cadeia de rádio e TV, campanha do Ministério da Saúde que vai mostrar como é fácil identificar um medicamento genérico. Todos os genéricos, fabricados a partir de 5 de outubro, serão obrigados a apresentar, na embalagem, uma tarja amarela com um grande G em azul. A medida quer ajudar a população a reconhecer o genérico e proteger a saúde do consumidor. Ao longo do mês será distribuído farto material explicativo nas farmácias e drogarias. Já os médicos vão receber um guia informativo de bolso com a relação dos genéricos aprovados e com dados técnicos sobre cada um deles.