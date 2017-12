Campanha para comércio eletrônico Doze grandes nomes da Internet brasileira vão lançar na quarta-feira (22) uma campanha institucional promovendo o comércio eletrônico. A iniciativa foi do site de compras Submarino, que nos últimos 30 dias articulou a aliança entre provedores de acesso, lojas e bancos rivais. Um dos pioneiros da Internet brasileira, o Bradesco está, no entanto, fora da aliança. As lojas virtuais Amelia.com, Americanas.com, Shoptime e Submarino participam da iniciativa assim como os provedores UOL, America Online (AOL-Brasil), Terra, iG, Bol e ZipNet, além dos bancos Itaú e Unibanco. A campanha vai tentar estimular o comércio eletrônico argumentando que é seguro fazer compras pela Internet. A iniciativa coincide com o Natal mas pretende ser institucional, e não uma campanha promocional. O temor de fraude com número do cartão de crédito continua sendo o grande inibidor do comércio eletrônico de varejo no Brasil, mas as empresas da aliança não vão lançar nenhum meio de pagamento unificado. Uma campanha publicitária vai apoiar a ação da aliança dos grandes da Internet brasileira.