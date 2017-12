Campanha promove produto brasileiro nos EUA Os produtos alimentícios brasileiros expostos em supermercados americanos estão ganhando destaque numa campanha promocional para elevar vendas e ampliar exportações dos fabricantes nacionais. A campanha, desenvolvida pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), em parceria com a Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex), utiliza a logomarca "Taste of Brazil" e está sendo feita em 60 lojas da rede de supermercados Publix e Winn Dixie Sedano´s, na Florida. As duas redes somam 700 pontos-de-venda e faturam US$ 40 bilhões por ano. Por enquanto, a promoção destaca 30 produtos de 12 empresas brasileiras, mas o número deve chegar a 100 produtos até o fim de 2004. "O selo Taste of Brazil é promocional e serve para divulgar os produtos nos supermercados. Também temos feitos eventos gastronômicos e campanhas no ponto-de-venda para chamar a atenção do consumidor americano", diz o presidente da Abia, Edmundo Klotz. Leia mais no Estadão desta sexta-feira