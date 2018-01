Campanhas buscam engajamento na web

O confeiteiro americano Buddy Valastro, astro do seriado Cake Boss, será o garoto-propaganda da campanha de Natal deste ano de nove empreendimentos da General Shopping. A escolha do protagonista foi feita já pensando em criar ações para provocar burburinho nas redes sociais. Na última vez em que esteve em evento no Brasil, Valastro atraiu tantos fãs que provocou trânsito na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

Essa será a primeira vez que a General Shopping, dona de 17 empreendimentos, fará uma campanha integrada para parte deles. “Reunimos os shoppings para fazer algo mais forte no Natal deste ano e trazer uma celebridade internacional para a campanha. Estamos investindo mais”, disse o diretor presidente da General Shopping, Alexandre Dias.

A empresa vai distribuir 200 mil bolos natalinos para os clientes dos shoppings envolvidos na campanha. A companhia desafia os clientes a personalizar suas produções e compartilhar o resultado nas redes sociais. Os nove melhores bolos serão escolhidos em votação online e o próprio Buddy Valastro escolherá o grande vencedor, que será premiado com uma viagem para conhecer a confeitaria do astro nos Estados Unidos.

“Trouxemos uma figura carismática para a nossa campanha para tentar tocar o consumidor e provocar engajamento nas redes sociais. O brasileiro está, sim, gastando menos, mas o Natal é uma data emocional”, disse Dias.

Personalização. O grupo Iguatemi também investiu em ações da marketing para tentar virar uma “febre” na internet neste Natal. O Iguatemi já lançou um aplicativo no Natal do ano passado para o shopping de São Paulo, mas criou mais recursos e fará uma campanha nacional este ano nos meios digitais.

“O app permite fazer um vídeo de uma visita virtual do Papai Noel personalizada. Será possível criar uma animação dele chegando na sala da sua casa ou no quarto do seu filho”, explica o vice-presidente de operações do Iguatemi, Charles Krell.

O funcionamento é simples: basta baixar o app e fazer o download de uma foto de um ambiente da casa para que o aplicativo faça o trabalho de inserir o Papai Noel na imagem. No áudio, o bom velhinho também vai se referir à pessoa a quem o presente de Natal é direcionado pelo nome.