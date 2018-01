Campanhas de recall são regulamentadas O ministro da Justiça, José Gregori, assinou na sexta-feira (24) portaria que regulamenta as campanhas de recall para troca ou reparo de peças em produtos com defeito de fabricação. "O documento vai tornar essa obrigatoriedade mais precisa, sistemática e clara para os consumidores", disse Gregori. Há 40 casos de processos registrados no Ministério da Justiça. Segundo a portaria, as empresas serão obrigadas a informar ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) os problemas constatados em seus produtos. O não cumprimento da determinação pode resultar em multa que varia de R$ 212 a R$ 3,190 milhões. A empresa terá de comunicar ao departamento, por escrito, a quantidade de produtos envolvidos e o perigo que representam. Também deverá entregar ao DPDC relatórios do andamento do processo a cada 60 dias. Os consumidores deverão ser informados sobre o recall por meio de televisão, rádio e jornais. Este mês, por exemplo, o governo determinou que a Fiat iniciasse nova campanha para que fossem feitos reparos no sistema de cinto de segurança dos modelos Palio, Weekend e Strada. Segundo o Ministério da Justiça, a campanha de 2000 atingiu apenas 41% dos proprietários dos veículos, índice insatisfatório. A Fiat informou que ainda não recebeu comunicado oficial sobre essa decisão e adiantou que não fez um recall, mas uma ação preventiva. "No mundo moderno é freqüente a fabricação de produtos com defeitos, e os produtores devem dar satisfação aos seus clientes", ressaltou o ministro. Caso o fornecedor tenha conhecimento de qualquer acidente causado pelo produto, será obrigado a informar ao DPDC. Os prejuízos físicos e materiais dos consumidores, bem como possíveis processos judiciais, também deverão ser apresentados. Atualmente, os casos de trocas de peças são julgados pelo artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ele especifica que um fornecedor não pode colocar no mercado um produto que seja nocivo ou perigoso à saúde ou à segurança do usuário. "A idéia é restabelecer esta relação de boa fé entre produtor e consumidor", disse o secretário de Direito Econômico, Paulo de Tarso Ribeiro. As montadoras - que mais realizaram recalls nos últimos anos - afirmaram que já cumprem essas normas.