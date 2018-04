Campanhas tentam desovar estoques de carros A Volkswagen inicia amanhã nova campanha para tentar desovar parte dos 28 mil veículos em estoque na fábrica e nas concessionárias. A montadora vai abrir mão do maior volume de investimentos no varejo já feito nos últimos 15 meses numa ação que envolve peças publicitárias, juros subsidiados e descontos de até R$ 2 mil nos preços dos carros, já com a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). O mote do filme publicitário é "negócio secreto Volks". Será uma sátira aos depoimentos normalmente feitos em casos de denúncias, em que a imagem do rosto da pessoa é desfocada para evitar seu reconhecimento. "Elas vão explicar como conseguiram pagar preços tão baixos por um carro", diz o gerente de Planejamento e Marketing da montadora, Paulo Sérgio Kakinoff, que não revela o valor do investimento "por causa da concorrência". Já a Ford lança hoje nova campanha de varejo em que usa a figura de "São Nunca" para divulgar a queda dos preços por conta da redução do IPI. "Muitas pessoas dizem que jamais conseguirão comprar um carro novo, por isso adotamos o mote "O dia de São Nunca chegou", diz o diretor de Vendas e Marketing, Berry Ingle. A Ford comemorou em julho o quarto mês consecutivo de aumento de participação no mercado. A montadora obteve 10,6% das vendas - ante 7,4% há um ano -, com 13.179 veículos. O novo Fiesta respondeu por 33% dos negócios da marca. O modelo, que está sendo considerado a aposta da Ford para recuperar-se no mercado brasileiro, vendeu 4.350 unidades no varejo. O Polo, da Volks, vendeu 1.876 unidades e o novo Corsa, da GM, 1.675, os três com versões de cinco portas. No acumulado dos sete meses, a participação da Ford está em 8,9%. Segundo Ingle, há 2,4 mil encomendas do Fiesta ainda não atendidas. A fábrica da Bahia está operando em dois turnos desde o mês passado, mas não está dando conta dos pedidos. A versão 1.0 com motor Supercharger foi responsável pela venda de 2.096 unidades em julho. O motor foi ironizado numa campanha publicitária da Volks, que o comparava ao motor de uma geladeira. O Gol Turbo, modelo referência da comparação, só vendeu 117 unidades.