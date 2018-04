Campinas faz campanha contra combustível adulterado A campanha Combustível Adulterado, Fique Longe Dessa Bomba, criada para monitorar postos de gasolina na região de Campinas, foi lançada hoje (19) pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas e Região (Recap). A entidade irá gastar R$ 400 mil na campanha, prevista para se estender nos próximos seis meses. Segundo o presidente da Recap, Emílio Roberto Martins, o projeto deverá envolver 90 cidades da região. Ele comentou que hoje, quando foi lançada, 300 postos de combustíveis de Campinas e cidades vizinhas já haviam aderido à campanha. A expectativa é de que esse número chegue a 500 nos próximos dois meses. Martins explicou que o objetivo do programa é orientar e alertar o consumidor sobre a qualidade do combustível que ele adquire, garantindo a credibilidade dos estabelecimentos dispostos a participar. As análises serão feitas pelo Laboratório Araruá, que colherá amostras nos postos credenciados periodicamente. A campanha terá peças publicitárias para outdoors, televisão e rádio. "A publicidade será um estímulo aos revendedores sérios para demonstrarem que vendem produtos de qualidade", acredita Martins. De acordo com ele, a imagem do setor está desgastada "em razão de uma minoria vil e desonesta composta por revendedores e distribuidoras". O presidente do Recap apontou que a mudança na legislação, no início deste ano, praticamente acabou com a sonegação, mas abriu espaço para a adulteração dos combustíveis. Ele comentou que a campanha em Campinas foi aprovada em assembléia no dia 2 deste mês. Em uma das peças publicitárias, a mangueira da bomba de gasolina se transforma em serpente, sob o slogan: "Estão dando veneno para o seu carro." Há ainda a imagem de uma mangueira que termina em seringa, com os dizeres: "Seu carro está usando droga." E outra com a mangueira com o bico para baixo: "Estão tirando a potência do seu carro." Os resultados das análises do laboratório serão apresentados nos próprios postos de combustíveis, que estarão identificados por meio de banners, faixas, coletes para os frentistas e folders distribuídos aos consumidores. O Recap também elegeu um comitê de nove proprietários de postos de combustíveis, de Campinas e outras três cidades da região, para acompanhar os trabalhos e coordenar o desenvolvimento da campanha, inclusive as novas adesões.