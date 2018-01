Campo Petrobras na Bolívia bate recorde de produção de gás O Campo de San Alberto, um dos dois maiores campos produtores de gás natural operado pela Petrobras na Bolívia, bateu na última terça-feira um recorde de produção diária, ao alcançar a extração de 12,5 milhões de metros cúbicos de gás natural e de 10.209 barris de petróleo. As informações foram por nota oficial, onde a estatal brasileira sustenta que a produção registrada na ocasião constituiu-se em ?um marco histórico, por ser a maior do ano e da história do campo?. Para obter a marca, a planta de gás do bloco exploratório operou com 95% de sua capacidade, o que possibilitou a comercialização de 12,2 milhões de metros cúbicos de gás natural. A produtividade obtida garantiu a Petrobras o cumprimento dos compromissos assumidos junto às empresas distribuidoras, minimizando a restrição da produção da Planta de Sábalo - onde estavam sendo realizados os trabalhos de reparação de dutos na Quebrada Los Monos, danificados pelas fortes chuvas que caíram na região em abril. Segundo a Petrobras, o recorde é o resultado de uma série de adequações implementadas e prova que o alto nível de produção permite conduzir o processo da planta de gás com maior eficiência e estabilidade. Na quarta-feira, a Petrobras já havia informado que a exportação de gás natural da Bolívia para o Brasil, que havia sido reduzida em cerca de 15% (cerca de 5 milhões de metros cúbicos por dia), estava normalizada, com o fim das obras no duto. Com informações da Agência Brasil