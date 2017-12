Campos do Jordão: capital nacional anti-carnaval Campos do Jordão promete isolamento do carnaval, preferindo oferecer aos seus visitantes música clássica e popular nas salas de orquestra. A programação da cidade terá ballet e concertos entre sábado e segunda-feira de carnaval. Esta é uma boa opção para aqueles que pretendem fugir da bagunça da maior festa popular do País. No dia 24, os visitantes poderão assistir à apresentação do Ballet Stagium em "À margem dos trilhos". O espetáculo conta a história seres enigmáticos que aprisionados procuram saídas A Orquestra Zip, com Valério Wiz, é o espetáculo marcado para o domingo, dia 25. Na segunda, a Orquestra de Câmara Arturo Oscanini vai interpretar músicas dos Beatles. Os espetáculos acontecerão no auditório Cláudio Santoro, avenida Doutor Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista. O horário marcado para as apresentações é 21h30min e custarão R$ 20,00. Veja nos links abaixo mais opções de roteiros e viagens para quem pretende passar o carnaval longe do agito dos bailes, festas de rua, trios elétricos e desfiles de escolas de samba.