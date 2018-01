Canadá comemora valor da retaliação concedida ao Brasil O anúncio de que o Brasil poderá retaliar o Canadá em pouco menos de US$ 250 milhões foi considerado pelo governo de Ottawa como uma vitória do argumento utilizado pelos canadenses na Organização Mundial do Comércio (OMC). O Itamaraty defendia uma retaliação de US$ 3,36 bilhões, diante dos prejuízos sofridos pela Embraer com a concorrência desleal da canadense Bombardier. O resultado da arbitragem realizada em Genebra, porém, acabou sendo inferior a um décimo do valor defendido pelo Brasil. "A decisão foi o que esperávamos", afirmou o ministro do Comércio do Canadá, Pierre Pettigrew, que não acredita que o Brasil aplicará a sanção. Além disso, Pettigrew afirma que o fato do Brasil ter sido autorizado a retaliar não afetará as vendas financiadas da Bombardier às empresas aéreas Air Wisconsin, Air Nostrum e Comair. Para o Brasil, foram essas vendas que evidenciaram as irregularidades nas vendas da Bombardier. A OMC, em uma decisão do começo do ano, deu razão ao Brasil e estipulou que a exportação de 150 jatos da Bombardier para essas companhias teria ocorrido de forma ilegal. Os canadenses teriam dado subsídios para que sua empresa saísse vencedora em alguns contratos de exportação, prejudicando a Embraer. De acordo com os canadenses, o problema foi que o Brasil pediu para retaliar com base no valor das vendas ilegais das aeronaves da Bombardier, que de fato ultrapassariam US$ 3 bilhões. Para Ottawa, o valor deveria ser o dos subsídios recebidos pela empresa canadense, como acabou sendo defendido pelos árbitros da OMC. "Em nossa queixa contra o Brasil, no ano passado, tínhamos reclamações envolvendo a venda de pelos menos mil jatos da Embraer e, mesmo assim, o valor da retaliação que nos foi autorizado aplicar foi de US$ 1,4 bilhão. Como é que 150 jatos poderiam somar US$ 3,36 bilhões em sanções", questiona um diplomata canadense. Para os canadenses, a decisão marca o fim do processo na OMC, que durou cinco anos, e abre caminho para que os dois países entrem em um acordo bilateral. "Negociações para encontrar uma solução satisfatória progrediram de forma substantiva. Acredito que ambos países vão se beneficiar quando superarmos essa disputa. Vamos concentrar nossas energias em reconstruir nossas relações econômicas", defende Pettigrew, em referência à queda de comércio e de investimentos nos últimos anos entre os dois países. Diplomatas dos dois governos devem se reunir em março de 2003 para continuar as conversas para conseguir, finalmente, encontrar uma saída pacífica para a disputa.