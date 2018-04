Canadá e Brasil tentam acordo para evitar retaliações da OMC O Canadá e o Brasil vão buscar um acordo bilateral sobre financiamento de aeronaves de médio porte para evitar a aplicação das retaliações já aprovadas pela Organização Mundial do Comércio (OMC) no caso dos canadenses e em vias de ser definidas no caso brasileiro. Representantes de governos dos dois países estiveram reunidos hoje no Palácio Itamaraty, no Rio, na terceira reunião com o objetivo de solucionar a controvérsia. O subsecretário geral para Assuntos de Integração do Itamaraty, embaixador Clodoaldo Hugueney, confirmou que o Brasil deverá solicitar a retaliação de US$ 4 bilhões às importações canadenses no próximo dia 19 de maio, mas não pretende exercê-la. A mesma afirmação foi feita pelo diretor-geral de política comercial do Ministério das Relações Exteriores do Canadá, embaixador Claude Carriere. "Não vamos abrir mão do direito das retaliações, mas não pretendemos exercê-lo", disse. Após três horas de reunião, foi definida a criação de um grupo técnico de trabalho que vai estudar "o conjunto de condições e parâmetros que incidem sobre aeronaves de médio porte", ou seja, os incentivos dados por Brasil e Canadá, respectivamente, à Embraer e Bombardier. Haverá nova reunião do grupo dentro de um mês, com o objetivo de eliminar mecanismos governamentais para essas empresas considerados "inadequados" pelo grupo. A principal dificuldade para o entendimento, segundo Hugueney, é que o Canadá considera o financiamento em si como o ponto vital do problema, enquanto o Brasil quer ampliar a discussão para os incentivos fiscais e até mesmo as "diferenças estruturais" entre os dois países. Os dois embaixadores admitiram que, caso o entendimento fracasse, as retaliações poderão vir a ser aplicadas.