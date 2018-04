Canadá ensaia abrir negócios com Brasil Depois de um período turbulento nas relações comerciais, com a disputa entre Embraer e Bombardier e a guerra da vaca louca, agora o Canadá quer fazer negócios com o Brasil. "Há um espírito sincero de aproximação com o Brasil", disse ontem o chefe do Departamento de Promoção Comercial do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Mário Vilalva. "Foi confirmada uma mudança de atitude." Segundo o embaixador, o Canadá está disposto a diversificar seus parceiros comerciais, uma vez que 87% do comércio exterior daquele país é com os Estados Unidos. Além disso, o Canadá quer ampliar seus investimentos fora do país. Em sua viagem, Vilalva não tratou do conflito entre Embraer e Bombardier. Mas ele lembrou que esse problema, a despeito de sua importância, não deve contaminar as relações entre os dois países como um todo. A Bombardier é uma empresa da província de Québec, que não é a mais dinâmica do Canadá. O forte da economia canadense se concentra na província de Ontário. Diplomatas canadenses também manifestaram interesse em retomar as negociações para um acordo Canadá-Mercosul. Uma reunião para tratar desse tema ocorreu na semana passada, em Buenos Aires. Brasil e Canadá estão ultimando um acordo para exportação de frango. O Brasil exportaria a carne de peito, que é considerada de alta qualidade, e importaria do Canadá (que também é produtor) outras partes do frango. Para isso, é necessário eliminar restrições de ordem fitossanitária, o que está sendo negociado pelo Ministério da Agricultura. Entre as áreas onde há possibilidade de ampliação de negócios, estão: papel e celulose, energia, agroindústria e biotecnologia, transportes, produtos farmacêuticos, mineração, tecnologia aeroespacial e pesca. Atualmente, o comércio entre os dois países é da ordem de US$ 1,5 bilhão. Vilalva e um grupo de representantes do governo brasileiro viajou a convite do governo canadense, entre os dias 8 e 25 de abril, para falar sobre as possibilidades de negócios no Brasil. Os canadenses deram sinais de desconhecimento do Brasil. Durante o ?road-show?, um empresário canadense reclamou, irritado, que o Brasil é uma economia fechada, pois taxa as importações de seu produto em 19%. Os diplomatas perguntaram o que ele fabricava. "Aspiradores de neve", respondeu o indignado empresário. Um outro empreendedor canadense disse haver inventado um produto que poderia ajudar o Brasil a superar seu "grave problema de alcoolismo". O empresário disse saber que os brasileiros sofriam com alcoolismo, pois tinha informações seguras de que álcool é vendido até em bombas de postos de gasolina. Ele havia inventado um produto que tornaria o álcool amargo, desagradável ao paladar. Já havia até pesquisado a possibilidade de o Congresso brasileiro aprovar uma lei tornando obrigatório o uso de seu produto. Nórdicos Vilalva anunciou ainda que o Brasil enviará uma missão comercial a Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia, entre os próximos dias 19 e 30. O vice-presidente da República, Marco Maciel, analisa a possibilidade de chefiar a missão que, até o momento, conta com 40 empresas inscritas. O Brasil tem interesse, por exemplo, em atrair investimentos na área de eletroeletrônicos. Mas há possibilidades de negócios em outras áreas, como autopeças, alimentos industrializados, bebidas, brinquedos, calçados e produtos de couro, carnes e derivados, chocolates e derivados, construção civil, farmacêuticos, petroquímicos, têxteis e energia. O Brasil tem déficit com todos esses países. O comércio do País com aquela região é de US$ 2,2 bilhões, dos quais somente US$ 663 milhões são exportações brasileiras.