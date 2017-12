Canadá enviará missão comercial ao Brasil O Ministro de Comércio Internacional do Canadá, Jim Peterson, vai liderar uma missão comercial ao Brasil entre os dias 21 e 25, de acordo com nota divulgada pelo Departamento de Relações Exteriores do país. Peterson disse em nota que espera gerar novas oportunidades de negócios para os empresários canadenses no Brasil. A missão comercial canadense irá passar por São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo o Departamento de Relações Exteriores, os principais setores que o governo espera abrir oportunidades para as empresas canadenses incluem agricultura, biotecnologia, petróleo e gás, papel e celulose, mineração e telecomunicações. As informações são da Dow Jones.