Canadá manterá subsídios em represália ao Brasil Durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, o ministro da Indústria do Canadá, Brian Tobin, afirmou que o seu país vai continuar subsidiando as vendas da Bombardier, enquanto o Brasil mantiver incentivos à Embraer. "Tudo que fizemos foi anunciar um programa que é a cópia do programa brasileiro", disse Tobin. "Qual é a frequência que vamos recorrer a ele? Quantas vezes julgarmos necessário", perguntou e respondeu o próprio ministro canadense. Foi ele quem anunciou recentemente um programa de apoio à Bombardier na venda de seus aviões a companhia americana Air Wisconsin. "Se o Brasil continuar subsdiando a Embraer, o Canadá fará o mesmo com a Bombardier."