Canadá pode se unir ao Brasil nas discussões da Alca Representantes da subcomissão parlamentar canadense de assuntos internacionais, disputas comerciais e investimentos defenderam hoje a necessidade de uma aproximação entre o Canadá e o Brasil para enfrentarem os interesses dos Estados Unidos nas discussões sobre a criação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). "O Brasil, o Canadá e os demais países da América Latina, juntos, terão mais chances de mudar o rumo das discussões", disse o chefe da subcomissão, Mac Harb. Os parlamentares canadenses aproveitaram a visita ao Brasil para mais uma vez atacarem as medidas protecionistas que vem sendo adotadas pelos Estados Unidos. Patrick O´Brien, do Partido Liberal, criticou a posição do governo norte-americano de não respeitar as regras internacionais de comércio. "Negócios são baseados em regras mas, algumas vezes, os Estados Unidos querem adaptá-las à sua maneira", disse. "A agenda dos Estados Unidos está obedecendo interesses privados e comerciais e não os interesses públicos", frisou. Para o parlamentar, uma maior aproximação entre o Canadá e o Brasil poderá ser a chave para evitar que os Estados Unidos ditem as regras de comércio do continente. "Como um grupo será muito mais fácil mudar as medidas protecionistas existentes", afirmou o parlamentar canadense, numa clara citação às ações que vem sendo adotadas pelo governo dos Estados Unidos para defender o interesse de seus empresários. Junto com Harb, outros cinco parlamentares canadenses ficaram no Brasil por três dias para discutir com empresários, representantes do governo, do Congresso e sindicatos quais são as perspectivas do País em relação à criação da Alca. Harb disse compreender as preocupações brasileiras quando o assunto é a formação da área de livre comércio no continente. Ele frisou, entretanto, que paralelamente às discussões sobre a Alca é possível a formalização de outros acordos comerciais entre os países do continente americano. "Se a sociedade brasileira não está interessada na Alca, ficamos felizes em ver que há disposição para acordos bilaterais", disse. O parlamentar citou que o Canadá já fechou acordos comerciais com o Chile e a Costa Rica e caminha para a elaboração de outro com o Peru. A missão de parlamentares canadenses evitou polemizar sobre a disputa entre as empresas Bombardier e a Embraer. O embaixador Jean-Pierre Juneau, disse que não existe uma "guerra" entre as duas empresas e que acredita que, num futuro próximo, os governos brasileiro e canadense chegarão a uma solução "satisfatória para ambos os lados" do contencioso.