Canadá quer acordo no caso Embraer/Bombardier O governo canadense, que se reunirá hoje com representantes brasileiros em Nova York para tentar encontrar uma saída para a disputa comercial envolvendo a Embraer e a Bombardier, voltou ontem a dar sinais de ter adotado um discurso mais conciliador. "Os governos do Brasil e do Canadá querem virar essa página, queremos encontrar uma solução para o futuro", disse o ministro do Comércio do Canadá, Pierre Pettigrew, entrevista ao jornal canadense Financial Post. "Nós queremos práticas comerciais justas e as duas empresas são boas empresas".