Canadá sacrifica 400 vacas com medo da vaca louca Autoridades canadenses de inspeção ordenaram o sacrifício de quase 400 vacas nas províncias de Alberta e Saskatchewan, onde um animal contaminado pela doença da vaca louca teria vivido por até 4 anos. No momento, 16 fazendas estão em quarentena por terem recebido animais do mesmo rebanho onde foi encontrada a vaca infectada. O chefe-veterinário da Agência de Inspeção Alimentar do Canadá, Brian Evans, disse que os investigadores continuam rastreando o destino da ração que foi elaborada com os restos do animal infectado. Nos EUA e no Canadá, é ilegal alimentar ruminantes, como ovinos e bovinos, com ração proveniente de restos de outros ruminantes. No entanto, a mesma ração pode ser utilizada na alimentação de animais não-ruminantes, como suínos e aves.