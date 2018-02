Canadá também corta os juros, para 4% ao ano O Banco do Canadá cortou sua taxa de juros para empréstimos de um dia (overnight) em 0,25 ponto porcentual pela segunda vez consecutiva e disse que mais reduções no curto prazo são prováveis, uma vez que o enfraquecimento da economia dos EUA pressiona as exportações canadenses para baixo e provoca a desaceleração do crescimento do país. Com o corte de hoje, a taxa cai para 4% ao ano, nível em que estava em abril de 2006. A decisão se seguiu ao anúncio do corte surpresa de 0,75 ponto porcentual no juro básico do banco central americano (Fed) para 3,50%, esta manhã. As informações são da agência Dow Jones.