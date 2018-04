Canadá vê possíveis movimentos coordenados sobre juros O ministro das Finanças do Canadá afirmou no sábado que espera que bancos centrais ao redor do mundo possam realizar novos movimentos coordenados para reduzir as taxas de juros para conter uma possível recessão ou a desaceleração na economia. "Eu espero que essas discussões levem a alguma ação coordenada", disse Jim Flaherty a jornalistas. (Reportagem de Louise Egan)