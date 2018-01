Canadense Bombardier vai cortar 6,6 mil empregos A Bombardier Inc. planeja fechar sete unidades de produção e cortar 6,6 mil empregos em sua unidade de transporte ferroviário. O corte representa cerca de 18,5% da força de trabalho total da unidade, e deve reduzir os custos em cerca de 600 milhões de dólares canadenses (US$ 452,53 milhões) anualmente. A Bombardier Transportation atualmente opera 35 fábricas em 15 países europeus e emprega 35,6 mil pessoas. Em comunicado, a companhia canadense informou que obteve prejuízo líquido de 448 milhões de dólares canadenses (US$ 337,82 milhões) no seu quarto trimestre fiscal, terminado em 31 de janeiro. O montante inclui encargos de 474 milhões de dólares canadenses provenientes da reestruturação na Bombardier Transportation. Em igual período do ano passado, a Bombardier anunciou prejuízo de 1,02 bilhão de dólares canadenses, ou 0,75 dólar canadense por ação, incluindo encargos de 1,1 bilhão de dólares canadenses. As informações são da Dow Jones.