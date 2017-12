Canadense Brascan compra 6 hidrelétricas no Brasil A canadense Brascan vai comprar seis centrais hidrelétricas com capacidade instalada de 76 megawatts (MW) da Companhia de Força e Luz Cataguazes Leopoldina, por 115 milhões de dólares canadenses (R$ 254 milhões), expandindo a presença no Brasil. Em comunicado divulgado quinta-feira, o grupo sediado em Toronto afirmou que as instalações serão operadas pela subsidiária Brascan Energética. A energia gerada nas unidades está comprometida em contrato para a Companhia de Força e Luz, por um prazo médio de 20 anos. A transação deve ser concluída em 28 de fevereiro, mas ainda está sujeita à aprovação das autoridades reguladoras. "A inclusão dessas seis instalações cria uma sólida base para o crescimento contínuo de nossas operações de energia no Brasil", afirmou Harry Goldgut, CEO da Brascan Power, braço do grupo para o setor elétrico. A Brascan, companhia de gerenciamento de ativos cujas atividades concentram-se na área de geração de energia, já possui cinco instalações no Brasil. A companhia lucrou US$ 192 milhões no terceiro trimestre de 2004.