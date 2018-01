Cancelada a venda de ações da Santista As operações de compra e venda de ações ordinárias da Santista Alimentos, realizadas no último dia 2 na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), foram suspensas por liminar concedida pela Justiça paulista. A ação foi movida pelo escritório Albino Advogados Associações, a pedido de um investidor que se sentiu lesado ao negociar ações da Santista nessa data. O investidor vendeu um lote grande de papel um dia antes de que o Grupo Bunge, controlador da Santista, anunciasse que estuda a incorporação pela Ceval, outra empresa do mesmo grupo. A decisão judicial refere-se somente às operações realizadas por esse investidor. O advogado Francisco da Costa e Silva, que trabalha em parceira com o escritório Albino Associados, explicou que o papel foi vendido a R$ 0,37. O volume negociado nesse dia foi de 3 milhões de ações, praticamente igual ao movimento apurado em um mês inteiro com os papéis da Santista. Quando o anúncio da operação foi oficializado pelo Grupo Bunge, no dia seguinte, as ações da empresa subiram para R$ 0,54. O grupo anunciou que a incorporação da Santista Alimentos daria aos acionistas o direito de receber um reembolso pelo valor patrimonial das ações, que era superior à cotação no mercado. Segundo o último resultado divulgado pela companhia, o valor patrimonial das ações da Santista estava em R$ 0,66 em março deste ano. Esse valor deve ser alterado conforme os resultados apurados nos meses seguintes. Nos primeiros três meses de 2000, a empresa teve prejuízo de R$ 10,232 milhões. Investidor diz que houve informação privilegiada na operação Para a operação, a companhia deve usar o valor patrimonial com base no balanço apurado em 30 de agosto, que ainda não foi divulgado. O investidor que obteve a liminar da Justiça alega que houve informação privilegiada na operação. Ou seja, o comprador já tinha conhecimento da incorporação que estava sendo estudada pelo Grupo Bunge. A liminar foi concedida pelo juiz Adevanir Carlos Moreira da Silveira, que avaliou ter indícios de irregularidade nas operações de compra e venda com os papéis da empresa. A Bovespa confirmou à Agência Estado que essas operações foram canceladas. A assessoria de imprensa da Santista Alimentos informou que a companhia irá verificar internamente se ocorreu alguma forma de vazamento sobre os estudos para a incorporação da empresa pela Ceval. Segundo a assessoria, o fato relevante sobre a operação foi publicado para evitar o uso de informações privilegiadas, já que havia um grande número de pessoas envolvidas no estudo. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também está apurando o caso.