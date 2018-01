Cancelada audiência na Câmara com ministro Rodrigues Foi cancelada a audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados que ouviria hoje o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Na audiência, ele faria um balanço das ações para controle e erradicação da febre aftosa em Mato Grosso do Sul. De acordo com a assessoria de imprensa da comissão, a audiência foi adiada em comum acordo entre os parlamentares e o ministro. Os deputados pediram para que o ministro definisse uma outra data, ainda não agendada, porque eles querem acompanhar hoje as discussões no plenário para votação da Medida Provisória 255.