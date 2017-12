Cancelada conferência entre Lula e jornalistas em Viena Foi cancelada a conferência de imprensa que estava prevista para às 17h25 (12h25 horário de Brasília) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está em Viena para uma reunião de cúpula dos países europeus e latino-americanos. O governo não informou os motivos para que a Conferência não fosse realizada. Hoje, depois de almoçar na embaixada brasileira, ele iniciou uma visita de Estado de sete horas à Áustria. Lula foi recebido em cerimônia oficial no Palácio de Hofburg, participou de uma reunião de trabalho com seu colega austríaco Heinz Fischer, e, por fim, irá a um jantar, na sede do governo. A decolagem do presidente brasileiro de volta ao Brasil está prevista para às 22h30, (17h30 em Brasília). Lula seguirá direto para São Paulo a fim de passar o domingo, Dia das Mães, com dona Marisa Letícia, que não o acompanhou na viagem, e os filhos, em São Bernardo do Campo. Ele deve retornar ainda na noite de domingo para Brasília. Compromissos desmarcados Lula ainda teria mais compromissos, mas foram cancelados diante do fracasso da reunião ministerial entre o Mercosul e a União Européia. O fato é que, tradicionalmente, durante o encontro de cúpula entre a EU-America Latina e Caribe, que ocorre a cada dois anos, é realizada uma reunião paralela com chefes de Estado europeus e do Mercosul para discutir a aproximação comercial entre os dois lados. Mas dessa vez, em Viena, a profunda crise vivida pelo bloco sul-americano forçou o cancelamento do evento. Os presidentes do Uruguai, Argentina e Paraguai anteciparam sua partida de Viena para não participar do encontro. Como restaria apenas o presidente Lula pelo lado do Mercosul, a maneira encontrada para se tentar atenuar um fiasco total foi a realização de um encontro entre ministros, entre eles Celso Amorim, do Brasil, e a comissária européia para o comercio, Benita Ferrero-Waldner. Conclusões O comunicado conjunto final da reunião de hoje afirma que a EU e o Mercosul ?reafirmaram conferir prioridade estratégica à celebração de um Acordo de Associação Inter-regional ambicioso e equitativo?. Além disso, observa a necessidade de avançar nas negociações, e para isso vão convocar uma nova reunião ministerial, embora não tenham estabelecido uma data para ela. UE e Mercosul também reafirmaram seu compromisso em concluir a rodada multilateral da Organização de Comércio (OMC) em 2006. Nessas negociações, observam, ?continuarão a ter em conta as preocupações especiais das economias pequenas e mais vulneráveis, bem como as dos países de menor desenvolvimento?.