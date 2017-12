Canceladas licitações para sete rodovias federais O Ministério dos Transportes cancelou nesta segunda-feira as licitações de sete lotes de rodovias federais, seguindo determinação do Tribunal de Contas da União (TCU). Os lotes estão em seis Estados e representam 2.610 km de estradas. As licitações desses trechos estavam suspensas desde abril de 2002, quando seria realizada a fase de apresentação de propostas técnicas. O cancelamento ocorreu devido a imperfeições detectadas nos editais. O Ministério terá que refazer todo o estudo jurídico, técnico e ambiental desses trechos, nos próximos seis meses, e a licitação deverá demorar mais um ano após essa etapa. Aproveitando a mudança, o Ministério incluirá novidades nos novos editais, como a realização de audiências públicas com os usuários das rodovias. Também deverá ser implantada a revisão tarifária a cada quatro anos e a cobrança da tarifa será feita por quilômetro rodado, e não mais por praças de pedágio, como é realizada hoje. Os trechos das licitações canceladas são: 1) BR-153/SP (Div.MG/SP - Div. SP/PR) - 347,5 km; 2) BR-116/PR/SC (Curitiba - Div. SC/RS) - 408,5 km; 3) BR-393/RJ (Div.MG/RJ-Além Paraíba-BR-116/RJ V.Dutra) - 193,6 km; 4) BR-101/RJ (Div.RJ/ES - Ponte Rio/Niterói/Campos) - 320,1 km; 5) BR-381/MG/SP (Belo Horizonte - São Paulo) - 563,2 km; 6) BR-116/SP/PR (São Paulo - Curitiba) - 401,7 km; 7) BR-376/PR - BR-101/SC (Curitiba - Florianópolis) - 375,6 km.