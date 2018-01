Cancelado 5.º lote de restituição A Receita Federal cancelou o pagamento do quinto lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 1999, ano-base 1998. O lote, que estaria disponível nos bancos autorizados a partir do dia 15, segunda-feira. O coordenador do Programa do Imposto de Renda, Luiz Carlos Rocha de Oliveira, acredita que a falta de recursos é a causa mais provável. A nova data ainda não está definida. Oliveira acredita que a devolução do imposto somente será feita após a liberação do primeiro lote de restituição referente ao exercício 2000, ano-base 1999, em 15 de junho. Continuam na malha fina para análise aproximadamente 100 mil declarações de 1999, sem contar anos anteriores. A expectativa de Oliveira é que em junho seja liberado um lote extra dessas restituições com um número maior de declarações correspondentes ao período.