Cancelar serviços pode trazer dor de cabeça A burocracia e a ineficiência na hora de cancelar alguns serviços tem trazido irritação a muitos consumidores. Na hora de desistir de receber a assinatura mensal de alguma revista ou encerrar a utilização de algum provedor de Internet, a situação pode render muito aborrecimento até ser definitivamente resolvida. Entre os consumidores, uma das causas da insatisfação é a tentativa de cancelar assinaturas de jornais ou revistas. Os provedores aparecem logo em seguida na lista de reclamações. Na primeira tentativa o consumidor telefona para a empresa e encontra uma série de obstáculos. Ao informar que deseja cancelar o serviço, ele é obrigado a enfrentar funcionários treinados que demonstram várias opções e benefícios para que o consumidor continue mantendo o serviço. O consumidor é questionado sobre vários dados, como nome completo, número de documentos e o motivo da desistência do serviço etc. Depois das informações, a empresa normalmente solicita ainda o envio de fax e e-mail com as mesmas informações. Além disso, em alguns casos, mesmo depois do cancelamento ter sido executado, muitas empresas continuam cobrando indevidamente (por débito automático ou cartão de crédito). Se isso ocorrer, a empresa é obrigada a ressarcir o consumidor em dobro, caso ela não consiga provar que o erro ocorreu por falha do banco ou do sistema, segundo o Procon, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual. Havendo problemas, o consumidor deve procurar um acordo com a própria empresa prestadora do serviço. Não obtendo sucesso, ele pode entrar em contato com os órgãos de defesa do consumidor de sua cidade. Se mesmo assim não estiver satisfeito, pode entrar com uma ação indenizatória na Justiça. No link abaixo, saiba quais são as principais recomendações que o Procon fornece no momento de adesão de contrato de prestação de serviço, especialmente para a assinatura de artigos de leitura e provedores de Internet.