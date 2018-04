Cancún será sede do próximo encontro da OMC O Ministério da Economia do México disse que o país vai sediar a 5ª reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), em Cancún. Em comunicado, o ministério disse que a reunião vai acontecer entre 10 e 14 de setembro. Outras cidades mexicanas também foram consideradas para sediar o encontro, inclusive Acapulco, na costa do Pacífico, bastante popular na década de 50. Cancún foi a escolhida por causa de sua área de hotéis, cuja localização permite que a reunião não atrapalhe muito a população local. O encontro de setembro vai retomar as discussões da reunião de Doha, no Catar. É também a data-limite para os países-membros apresentarem propostas sobre negociações relativas à agricultura. Outros assuntos importantes de Cancún incluem investimento, concorrência e transparência.