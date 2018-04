Candeias faz 2º protesto contra preço do gás e da gasolina Pela segunda vez esta semana, um grupo de moradores do município de Candeias, na região metropolitana de Salvador realizou nesta quarta-feira manifestação contra os preços do gás de cozinha e da gasolina, fechando duas importantes rodovias de acesso à Refinaria Landulpho Alves (RLAM), principal unidade da Petrobras na Bahia. Os moradores exigem a redução nos preços do botijão de gás e da gasolina, que chegam a custar R$ 32 e R$ 1,82, respectivamente na região. Dizem não entender como os preços dos produtos podem ser tão altos com postos de venda a cerca de 100 metros da refinaria.