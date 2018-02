Candidato à direção do FMI virá ao Brasil O ex-ministro da Economia francês Dominique Strauss-Kahn começa hoje um giro por países emergentes, incluindo o Brasil, para promover sua candidatura à direção do Fundo Monetário Internacional (FMI). Os países emergentes têm questionado a regra pela qual a Europa indica o diretor do FMI e, os Estados Unidos, indica o do Banco Mundial.