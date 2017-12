Candidato de Piva deve substituir diretora na Fiesp O diretor regional do Sesi-SP, Claudio Vaz, deve substituir a economista Clarice Messer na diretoria do Departamento de Estudos e Pesquisas Econômicas (Depecon), da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), informou à Agência Estado um integrante da entidade. A indicação de Vaz para o cargo, se confirmada, não é apenas uma mudança técnica, já que ele é o candidato da situação para as eleições da Fiesp/Ciesp, que acontecem em 25 de agosto. A Fiesp ainda não confirmou o nome de Vaz para a diretoria do Depecon e informou apenas que o novo diretor só será anunciado na segunda-feira. Uma alta fonte da direção da Fiesp afirmou à AE que Vaz será mesmo o substituto de Clarice e que a troca no departamento econômico tem como objetivo dar maior exposição pública ao candidato ligado ao atual presidente, Horacio Lafer Piva. Caso ocupe mesmo o lugar de Clarice, Vaz teria garantidas, no mínimo, duas aparições mensais na mídia. Isso porque cabe ao diretor do Depecon divulgar mensalmente os dois principais índices da indústria paulista - o INA (Indicador do Nível de Atividade) e o Nível de Emprego industrial - amplamente divulgados pelas editorias de economia. A ex-diretora alegou "questões profissionais" para deixar o cargo. Até agora, dois outros candidatos fazem campanha pela presidência da Fiesp: o empresário do setor têxtil Paulo Skaf, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit) e vice-presidente da Fiesp, e o economista Synésio Baptista da Costa, presidente das associações Abrinq (brinquedos), Abraflex (embalagens), da Abiótica (material de artigos para óticas), do Conselho Regional de Economia (Corecon-SP), e vice-presidente do Ciesp e da indústria CCE. As chapas devem ser fechadas até abril.