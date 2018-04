Candidatos devem explicar seus propósitos, diz Amaral Em sua entrevista ao programa "Bom Dia, Brasil", o ministro do Desenvolvimento, Sérgio Amaral, insistiu na necessidade de os candidatos à Presidência da República definirem mais claramente seus propósitos com a instabilidade da economia brasileira. "Se eles fizessem isso, nós eliminaríamos uma importante fonte de incertezas, que é saber o que vai acontecer no próximo governo". Ao recordar que residiu dois anos na Inglaterra - onde foi embaixador do Brasil -, Amaral observou: "A city de Londres é considerada o mercado financeiro talvez mais sólido. Se, numa eleição na Inglaterra, alguns dos candidatos a primeiro-ministro tivessem dito as coisas que se ouviram aqui, que você vai fazer uma ruptura com o modelo econômico, que vai renegociar contatos, que vai sustar as transferências de recursos, a city de Londres estaria de joelhos". O ministro ressaltou, contudo, que as incertezas internacionais são um dos fortes fatores que estão afetando o Brasil. "Essas nós não podemos eliminar", disse, citando como exemplo o fato de, esta semana, duas companhias aéreas norte-americanas de aviação terem pedido concordata. "Nós estamos vivendo uma crise da economia mundial, que talvez só seja comparável à que ocorreu nos anos 70, com a crise de energia", disse. "Os investidores americanos perderam US$ 7 trilhões". É esta uma das razões, segundo ele, porque "ninguém quer saber de assumir qualquer risco". "As perdas que os investidores tiveram na Argentina - e foram grandes - se refletem, também, na confiança que possam ter na economia brasileira", observou. "E a isso se somam as incertezas eleitorais". Quanto a elas, observou que, "no fundo, todos os candidatos estão usando coisas parecidas", mas ponderou que "o problema é saber como se chega lá, como é que você pode executar os vários projetos que estão sendo anunciados, de uma forma compatível com as restrições orçamentárias e o controle da inflação". Linhas de crédito O ministro Sérgio Amaral disse que os bancos internacionais estarão dando um tiro no pé se não voltarem a abrir suas linhas de crédito ao comércio exterior para o Brasil, porque todos os indicadores da economia brasileira estão bem. Mas ele acha, também, que os candidatos à Presidência da República "precisam assumir um compromisso claro com a estabilidade da economia". Segundo Amaral, é preciso, no atual momento, que cada um faça a sua parte. "O governo fez a sua parte, como o presidente fez em 98, dizendo claramente seu compromisso com a economia e a comunidade internacional, o FMI, deu os recursos. Eu acho que os bancos precisam fazer a sua parte, porque, afinal de contas, eles são parceiros do Brasil, são parceiros das empresas. Eu acho que têm todas as razões para voltar e, se eles não voltarem, estarão dando um tiro no pé". Quanto aos indicadores da economia, Amaral lembrou que aquilo que se apontava em relação à economia brasileira, que era vulnerabilidade externa, ou seja, o déficit em transações correntes, esse déficit caiu pela metade. Segundo o ministro, o déficit em transações correntes do País está caindo de US$ 33 bilhões para algo em torno de US$ 18 bilhões este ano. Além disso, o País, conforme suas previsões, deverá ter, este ano, um saldo comercial acima de US$ 6 bilhões, já previsto também ontem pelo ministro da Fazenda, Pedro Malan. Na avaliação de Sérgio Amaral, o problema do momento são a expectativa e a confiança externas quanto ao resultado das eleições. "Até 31 de dezembro, um papel brasileiro que é de 100, vale 100. A partir de 1º de janeiro (de 2003), um papel brasileiro que é de 100, estará valendo 60% ou 70%", exemplificou. Financiamento às exportações Ainda em sua entrevista ao "Bom Diam, Brasil", o ministro do Desenvolvimento, Sérgio Amaral, confirmou que a Câmara de Comércio Exterior (Camex) estudou, em sua reunião de ontem, medidas para ampliar recursos para as linhas de financiamento às exportações para compensar a retirada desses recursos pelos bancos internacionais. Mas não garantiu que as medidas já possam vir a ser anunciadas hoje. A primeira delas, já anunciada anteontem pelo presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e confirmada pelo ministro da Fazenda, Pedro Malan, seriam recursos que o Banco Central repassaria aos bancos comerciais. Amaral não quis quantificar esses recursos, mas disse que seu valor seria o suficiente para os bancos retomarem operações e os exportadores não serem prejudicados pela retração que ocorreu nessas linhas. A segunda medida, também já aventada por Armínio Fraga e Malan, seriam recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento para ampliar as fontes de recursos do BNDES para essa finalidade. Segundo Amaral, do BID viria em torno de US$ 1 bilhão inicialmente. Ele lembrou, também, que o BNDES já ampliou de 25% para 35% de seus desembolsos a participação dos financiamentos às exportações.