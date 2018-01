Candidatura de Liboni à Fiesp é precipitada, diz empresário O presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq), Synésio Batista da Costa, afirmou que o lançamento hoje da candidatura do 1º vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Carlos Roberto Liboni à presidência da entidade foi precipitado. Synésio deverá lançar oficialmente sua candidatura em meados de março. Ele também criticou o lançamento da candidatura em um evento promovido pela própria Fiesp. ?Não é a cara do Liboni, que é muito ético, mas lançar o nome à sucessão em um evento patrocinado pela casa não pegou bem?, disse. A reunião em que Liboni comunicou que postula o cargo de Piva aconteceu na sede do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) regional de Campinas. Synésio disse ainda que a posição de Liboni reduz pela metade, na prática, o tempo de mandato do atual presidente, Horacio Lafer Piva. ?Isso vai atrapalhar o encaminhamento normal do restante do mandato do Piva. Que pena que a casa (Fiesp) não conseguiu impedir o processo de sucessão?, disse.