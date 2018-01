Cannes Lions bate recorde de inscrições

O Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade terá um número recorde de inscrições em 2015: mais de 40 mil peças publicitárias de todo o mundo concorrerão na edição 2015 do festival, que começa no próximo dia 21, em Cannes, na Riviera francesa. Oé o representante oficial de Cannes Lions no Brasil.

Este ano, além da competição principal, haverá dois festivais paralelos: o Lions Health (realizado nos dias 19 e 20), que entra em sua segunda edição, e o Lions Innovation, que antes era uma categoria de Cannes Lions e agora ganha programação própria, nos dias 25 e 26.

O Brasil manteve sua tradicional posição como segundo país em número de inscrições para Cannes Lions. Foram 2,9 mil trabalhos, queda de 12,7% em relação às 3.321 campanhas nacionais que concorreram em 2014. As categorias Outdoor (657 peças), Press (com 550 trabalhos) e Direct (271) foram as que concentram a maior parte dos concorrentes em 2015.

No ano passado, o Brasil terminou o festival com 107 Leões, pouco abaixo do recorde de 115 prêmios registrado em 2013. Entre as conquistas de 2014, destacaram-se o inédito prêmio na área de inovação (para uma campanha da Isobar Brasil para a Fiat) e o Grand Prix em Mobile Lions (para uma ação da FCB Brasil para a marca de protetores solares Nivea Sun Kids).

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Eventos paralelos. No festival paralelo Lions Health, o número de inscrições do Brasil quase dobrou: passou de 98 peças publicitárias, em 2014, para 185, neste ano - o suficiente para o País ocupar a terceira posição global em trabalhos inscritos. O Lions Health tem duas categorias: Pharma (para anúncios de medicamentos) e Health & Wellness (que premia ações para suplementos alimentares, programas de exercícios físicos e demais atividades de bem-estar).

O desempenho brasileiro no ano passado em Lions Health foi considerado positivo: o País foi líder em Leões na competição de Health & Wellness, com quase 10% de aproveitamento: foram 9 prêmios para um total de 98 trabalhos inscritos. Neste ano, 171 campanhas brasileiras concorrem na área de bem-estar, enquanto 14 foram inscritas na categoria de medicamentos.

O novo festival Lions Innovation recebeu 32 inscrições de empresas brasileiras, o que deixa o País na quinta posição global.