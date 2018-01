Canuto afirma que inflação está definitivamente sob controle O secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Otaviano Canuto, afirmou hoje que a inflação está definitivamente sob controle. O comentário foi uma resposta ao questionamento feito ao secretário sobre se há condições para um novo corte de juros pelo Comitê de Política Monetária (Copom), que se reúne amanhã e depois para reavaliar a Selic, a taxa básica de juros, atualmente em 24,5% ao ano. Canuto, como é prática no governo, não quis fazer qualquer comentário a respeito dos juros, dizendo que política monetária é assunto do Banco Central. Depois de muita insistência, disse apenas que a inflação não representa mais problema.