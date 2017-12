Canuto deixa cargo no Ministério da Fazenda O secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Otaviano Canuto, despediu-se hoje do cargo. Ele assume, a partir de amanhã, seu novo posto de representante do Brasil junto ao Banco Mundial, em Washington. O atual secretário-adjunto de Assuntos Internacionais, Arno Meyer, assume interinamente a vaga deixada por Canuto. Essa é a primeira modificação na equipe do ministro da Fazenda, Antonio Palocci. Desde o final de 2002, o Brasil tem como representante junto ao Banco Mundial o economista Amaury Bier, que foi o segundo do Ministério da Fazenda na gestão de Pedro Malan. Bier deixou o posto em Washington para atender a convite do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e trabalhar na Gávea Investimentos.