Canuto prevê mais investimentos em 2º ano do governo Lula Depois da fase de "arrumação da casa" em 2003, o segundo ano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva será marcado pela aumento da taxa de investimentos no País. A previsão é do secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Otaviano Canuto. Para ele, a taxa de investimentos será a variável chave da economia em 2004, que vai pavimentar o crescimento sustentado do Brasil nos próximos anos. "Um bom sinal tem sido a elevação dos investimentos na economia brasileira no último trimestre", afirmou o secretário em entrevista à Agência Estado. "Certamente vai estar acima de 20% do PIB em 2004", previu. O secretário espera para 2004 um crescimento de pelo menos 3,5% do PIB. Ao contrário da retomada do crescimento verificada em 2000, que foi interrompida pela crise de energia em 2001, o secretário não vislumbra no horizonte do próximo ano riscos internos que possam comprometer a trajetória iniciada em 2003. O risco de um choque externo afetar o Brasil no próximo ano, disse Canuto, está na categoria do "imponderável". Menos vulnerável O Brasil, no entanto, tem hoje uma situação de menor vulnerabilidade, tanto do lado fiscal quanto do lado do balanço de pagamentos, que assegura maior capacidade de resistência a eventuais turbulências na cenário mundial, segundo ele. O secretário também lembrou que o Brasil contará com o seguro de US$ 14 bilhões do novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Canuto avalia que o Brasil também se beneficiará de uma economia internacional com uma perspectiva mais favorável, que ajudará no crescimento das exportações.