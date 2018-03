Caos marca início do calendário eleitoral na Argentina O cronograma eleitoral argentino começou hoje marcado pelo caos, quando a província de Catamarca, que realizaria eleições para governador, teve que suspendê-las. Os problemas nesta província começaram há poucas semanas, quando o candidato do presidente Eduardo Duhalde ao governo de Catamarca, o líder sindical José Luis Barrionuevo, foi proibido pela Justiça de disputar o cargo, já que ele não cumpria com o requisito de residir ali há mais de um ano. Enfurecido, o polêmico sindicalista - que anos atrás tornou-se famoso com a frase "para que a Argentina se recupere é preciso parar de roubar pelo menos por dois anos" - anunciou que convocaria abstenção eleitoral. Além disso, hoje de manhã, ordenou a seus seguidores - diante de uma platéia de 4 mil pessoas - a "roubar" as urnas e levá-las para as sedes de seu partido, o Justicialista (Peronista). Além disso, diversos municípios aliados a Barrionuevo anunciaram que não realizariam as eleições em seus territórios. Diante deste panorama, o governador de Catamarca, Oscar Castillo, determinou que as eleições sejam suspensas provisoriamente, "até que a situação de normalidade seja restaurada". Em diversos pontos da capital provincial foram registrados incidentes, supostamente provocados por homens de Barrionuevo, trazidos diretamente de Buenos Aires. As turbulências em Catamarca prometem marcar as eleições presidenciais, que serão realizadas em abril deste ano. O segundo turno ocorreria em maio. O cenário eleitoral também foi alterado neste fim de semana pela determinação do prefeito de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, em convocar as eleições municipais um ano antes do previsto. O mandato de Ibarra terminava somente a meados do ano que vem. O prefeito alegou que "não há razões para adiar o clamor popular" de realizar eleições o quanto antes possível. Segundo os analistas, Ibarra pretende reeleger-se prefeito, e teme que alguns presidenciáveis derrotados nas eleições presidenciais de abril procurem como novo destino político uma vitória na prefeitura portenha. Com a convocação das eleições de forma antecipada, Ibarra impediria que estes presidenciáveis, donos de alto cacife político, possam atrapalhar sua candidatura, já que sua popularidade vai de mal a pior entre os eleitores portenhos. Buenos Aires dividida - O ex-presidente Carlos Menem (1989-99), que também é um dos presidenciáveis para as eleições de abril, causou polêmica neste fim de semana através de seu candidato a vice, Juan Carlos Romero, ao propor a divisão da poderosa província de Buenos Aires em duas ou três partes. Segundo Romero, Menem realizará esta divisão caso chegue ao poder. A província, não só a maior do país em tamanho, mas também a responsável pela produção de 36% do PIB. Buenos Aires possui um terço da população e 40% do eleitorado argentino. A idéia de Menem de desmembrar Buenos Aires é reduzir o poder de seu arquiinimigo, o presidente Eduardo Duhalde, que tem nessa província seu feudo político.