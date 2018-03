Capacidade do País de gerar energia cresce 4,2% em 2006 A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou, nesta quinta-feira, que o País aumentou, no ano passado, sua capacidade total de geração de energia em 3.935 MW (megawatts), o que representa um crescimento de 4,2%. Em 2005, o aumento da capacidade de geração havia sido de 2,6% (2.425 MW). Com o acréscimo de 2006, a capacidade total de geração de energia elétrica, no País, passa a ser de 96.294 MW. Segundo a Aneel, o crescimento do potencial foi possível graças à produção de 62 empreendimentos dos mais diversos tipos. A maior contribuição - de 2.367 MW - foi de 11 hidrelétricas. Além disso, 28 termelétricas acrescentaram ao sistema 1.131 MW no ano passado, e outros 228 MW passaram a ser gerados por 18 pequenas centrais hidrelétricas (usinas hidrelétricas com potência inferior, cada uma, a 30 MW). Mais 208 MW foram produzidos por cinco empreendimentos de geração de energia eólica (a partir do vento).