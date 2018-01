Capacidade instalada da indústria deve crescer 17% até 2008 A indústria de transformação deve ter um aumento de 17% de sua capacidade instalada no período de 2006 a 2008, de acordo com a apuração da FGV. O estudo aponta ainda que a variação ficou abaixo da estimativa anterior, de 19%, que estudava o triênio 2005-2007. Embora o porcentual de acréscimo tenha registrado redução na passagem dos dois triênios, esse tópico recebeu resposta mais favorável quando os empresários foram perguntados sobre o assunto somente para o ano de 2006. Segundo dados do levantamento, a estimativa de acréscimo na capacidade instalada para o ano de 2006 é de 8%, acima do porcentual registrado para o ano de 2005 (7%). "Mas mesmo com o porcentual menor na estimativa para o triênio, o resultado é favorável e está em linha com crescimento econômico", disse o coordenador de sondagens conjunturais do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), Aloisio Campelo. De acordo com ele, em períodos de crescimento econômico, a taxa média de elevação nas estimativas de capacidade de produção da indústria é sempre acima de 5% ao ano. Para Campelo, a pesquisa mostra que, na avaliação dos empresários, há um consenso de que a perspectiva de crescimento econômico para o ano de 2006 deve se confirmar, e prosseguir até o ano de 2008. Outro aspecto ressaltado pelo economista foi a de setores mais otimistas quanto à expansão da capacidade, no ano de 2006 e no triênio 2006-2008. Para as perguntas sobre capacidade instalada, a FGV ouviu 459 empresas, entre 29 de dezembro a 3 de fevereiro. Carga tributária Outro tópico pesquisado pela fundação foi o de fatores limitantes à produção em 2006. Nesse tema, foram ouvidos 1.003 empresas. Desse total, 43% dos entrevistados apontaram a carga tributária como principal fator limitativo. Os tributos também tinham sido apontados como primeira razão limitante à produção, no início do ano de 2005, e foi lembrado por 55% dos entrevistados, naquela época. A segunda posição entre os obstáculos à produção desse ano ficou com a taxa de juros, apontada por 33% dos entrevistados, seguido por ambiente político interno, com 7%, e infra-estrutura deficiente, com 5%. Na pesquisa anterior, esses obstáculos foram lembrados, respectivamente, por 19%; 2% e 17% dos entrevistados.