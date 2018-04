Capacidade instalada no 2º trimestre atinge níveis de 2003

A Sondagem Industrial do segundo trimestre de 2009, divulgada nesta quinta-feira, 23, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), revelou que a utilização da capacidade instalada na indústria aumentou 1 ponto porcentual em relação ao primeiro trimestre, alcançando 69%. Apesar disso, os empresários informaram que o indicador continua abaixo do registrado no mesmo período dos anos anteriores. Segundo a série histórica da CNI, o patamar atual é o mesmo do segundo trimestre de 2003. Entre 2004 e 2008, o índice esteve sempre acima dos 70%. No segundo trimestre de 2008, foi de 77%.

Veja também:

As medidas do emprego

As medidas do Brasil contra a crise

De olho nos sintomas da crise econômica

Dicionário da crise

Lições de 29

Como o mundo reage à crise

Segundo a Sondagem Industrial, a utilização da capacidade instalada em relação ao usual para o período ficou em 36,5 pontos, mostrando que a indústria operou no período com um nível de uso do parque fabril bem abaixo dos anos anteriores. Segundo a CNI, 52,4% das empresas consultadas operaram abaixo do usual e apenas 6% responderam estar operando acima da utilização dos anos anteriores. Essa é a primeira vez que a CNI incluiu a capacidade instalada em sua pesquisa. O levantamento ouviu 1.513 empresas entre 30 de junho e 17 de julho. Quanto mais próximo de 50 pontos, mais perto do equilíbrio ou do desejado está o indicador.

Em relação aos estoques, a Sondagem mostrou que a redução no segundo trimestre não foi suficiente para eliminar os estoques indesejados. O indicador ficou em 52,7 pontos, mostrando que os estoques efetivos continuam acima do planejado para o período. Segundo a CNI, esse resultado sinaliza que a indústria continuará o processo de ajuste de estoques para baixá-los até o nível desejado.

A Sondagem mostrou também que a produção industrial registrou uma queda menos intensa no segundo trimestre na comparação com os primeiros três meses do ano, mas, ainda assim, o indicador ficou em 48,1 pontos, portanto abaixo da linha de 50 pontos. O emprego na indústria continuou recuando no segundo trimestre, embora em ritmo menor que o registrado de janeiro a março. O indicador atingiu 45,1 pontos e está 8,5 pontos abaixo do registrado no segundo trimestre de 2008.

Crédito

As condições de acesso ao crédito melhoraram no período, mas sem apresentar recuperação dos efeitos da crise financeira. Segundo a CNI, o índice ficou em 36,9 pontos, 4,5 pontos acima do registrado na sondagem do primeiro trimestre. Mas como o indicador continuou abaixo dos 50 pontos, mostra que o acesso ao crédito continua difícil para a indústria.

Demanda

A Sondagem revelou ainda que os empresários voltaram a esperar aumento da demanda, após mostrarem pessimismo na pesquisa relativa ao primeiro trimestre. O indicador de expectativa da demanda ficou, no segundo trimestre, em 57,1 pontos, ante 48,3 pontos registrados no primeiro trimestre. Nesse indicador, resultados acima de 50 pontos mostram otimismo.

Mas a CNI destaca que o otimismo dos empresários ainda é menor do que o verificado antes do auge da crise financeira, no final do ano passado. O indicador de expectativa ainda está 4,1 pontos abaixo do resultado da sondagem realizada no segundo trimestre de 2008.

Segundo o economista da CNI Renato da Fonseca, o crescimento da demanda deve ocorrer no mercado interno. Os empresários continuam pessimistas, ainda, em relação ao cenário externo. A indústria ainda espera uma queda nas exportações, embora a sondagem do segundo trimestre aponte uma redução na intensidade da queda prevista. O indicador de expectativa de exportação ficou em 44,7 pontos - 4,9 pontos acima do registrado na pesquisa do primeiro trimestre.

Ainda segundo a Sondagem Industrial, a indústria pretende aumentar as compras de matérias-primas e manter a estabilidade do emprego. Fonseca destacou que, se essa expectativa em relação ao emprego se confirmar, será um bom sinal, já que o setor industrial vem fechando postos de trabalho desde o quarto trimestre de 2008.