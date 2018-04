Capitais recebem feiras gratuitas de pós-graduação e MBA no exterior

Durante o mês de setembro, os interessados em cursar pós-graduação ou MBA fora do País poderão comparecer a três feiras gratuitas organizadas pela britânica QuacquarelliSymonds – QS. Os eventos, que antes ocorriam somente em São Paulo, terão neste ano sua primeira edição no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, Curitiba, Salvador e Brasília.

As feiras contarão com a presença de quase 50 universidades estrangeiras, de países como Estados Unidos, Reino Unido, França e Canadá. Durante os eventos, os participantes poderão conversar com representantes das universidades para tirar dúvidas e conhecer os programas oferecidos.

A QS World MBA Tour, voltada para quem deseja cursar MBA fora, será realizada somente na capital paulista, no dia 13 de setembro. Outra feira de MBA, a QS Connect 121 acontecerá na capital paulista no dia 12 e depois passará por Curitiba (dia 14), Rio de Janeiro (dia 16) e Belo Horizonte (dia 18).

Os interessados em outros cursos de pós-graduação poderão comparecer à QS World Grad School Tour, que será realizada no Rio de Janeiro (dia 9), em Salvador (dia 11), Brasília (dia 12) e em São Paulo (dia 14).

Mesmo durante a crise, a procura dos brasileiros por cursos de pós-graduação e MBA no exterior permanece alta. Segundo o diretor de marketing dos eventos da QS, Leonardo Andrade, a quantidade de inscrições nas feiras do grupo desde 2013 tem crescido, em média, 20% a cada ano. Para Andrade, o profissional tem aproveitado esse momento de crise para se especializar e estudar línguas estrangeiras, a fim de se destacar no mercado de trabalho.

As inscrições para as feiras são gratuitas e podem ser feitas pelos sites Top MBA e Top Universities.