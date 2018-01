Capitais reduzem parcela no PIB de 1999 a 2004 O conjunto das capitais registrou perda de participação porcentual no Produto Interno Bruto (PIB) nacional no período de 1999 a 2004, enquanto houve ganhos dos municípios fora dos grandes centros urbanos. Dados da pesquisa PIB dos Municípios, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que as capitais tinham 31,9% do Produto Interno Bruto em 1999, a fatia caiu para 28% em 2003 e recuou para 27,9% em 2004. Por sua vez, as cidades fora das regiões metropolitanas das capitais elevaram a participação no PIB nacional de 46% em 1999 para 49,7% em 2003, passando para 49,4% em 2004. A pesquisa mostra também que os 53 municípios brasileiros criados depois de 2001 foram responsáveis por 0,17% do PIB nacional naquele ano de criação e por 0,22% em 2004. O destaque nesse grupo foi Luís Eduardo Magalhães (BA), que, em 2004, participava com 0,06% do PIB do País. De acordo com o IBGE, a cidade é grande produtora de soja e tem um diversificado parque industrial de alimentos. Municípios A economia brasileira, do ponto de vista dos municípios, mostrou uma "leve desconcentração" em 2004 em relação a 1999. Dados do IBGE mostram que em 2004, assim como em 2003, apenas 10 dos 5.560 municípios brasileiros (onde estavam 15,1% da população do País) concentravam 25% do PIB nacional. Além disso, 68 municípios concentravam metade de todas as riquezas produzidas em território nacional. Por outro lado, 1.295 municípios (com 3,7% da população) respondiam por 1% do PIB. Em 1999, sete municípios agregavam 25% do PIB, e 61 eram responsáveis por metade da renda. Em 2004, os 10 municípios que representavam 25% do PIB eram, por ordem decrescente, São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Manaus (AM), Belo Horizonte (MG), Campos dos Goytacazes (RJ), Curitiba (PR), Macaé (RJ), Guarulhos (SP) e Duque de Caxias (RJ). Os cinco municípios de menor PIB, em 2004, foram, nessa ordem, São Félix do Tocantins (TO), Santo Antônio dos Milagres (PI), São Miguel da Baixa Grande (PI), Ipueiras (TO) e Oliveira de Fátima (TO). A pesquisa mostra também que os 10% dos municípios com maior PIB, em 2004, geraram 20,4 vezes mais riqueza que os 50% dos municípios com menor PIB. Petróleo impulsiona PIB per capita Dados da pesquisa apontam que os dez maiores PIB per capita municipais do País em 2004 foram os de São Francisco do Conde (BA, com R$ 315.208), Triunfo (RS,com R$ 265.448), Quissamã (RJ, com R$ 231.213), Porto Real (RJ, com R$ 180.499), Paulínia (SP, com R$ 170.161), Carapebus (RJ, com R$ 167.391), Rio das Ostras (RJ, com R$ 162.663), Cascalho Rico (MG, com R$ 135.287), Araporã (MG, com R$ 122.549) e Macaé (RJ,com R$ 120.612). O resultado do PIB per capita é obtido com a divisão do PIB total do município pela sua população. O documento de divulgação da pesquisa detalha que São Francisco do Conde abriga a segunda maior refinaria em capacidade instalada de produção de barris no país. Triunfo, por sua vez, é sede de um pólo petroquímico importante na região metropolitana de Porto Alegre, e tem baixa densidade populacional. Quissamã, Carapebus, Rio das Ostras e Macaé são beneficiados pela exploração de petróleo e gás natural, sendo considerados Zona de Produção Principal de Petróleo. Quase todos (exceto Macaé) também têm baixa concentração populacional. Ainda segundo o estudo, em Porto Real, também de pequeno porte populacional, houve crescimento da indústria automobilística a partir de 2001. Em Paulínia, está a refinaria com a maior capacidade instalada de produção de barris no país. Araporã, município de baixa densidade demográfica, possui a maior hidrelétrica de Minas Gerais e, em relação a 2003, teve aumento na geração de energia, por isso ele entrou em 2004 pela primeira vez no ranking. Em Cascalho Rico, encontrava-se a terceira maior hidrelétrica mineira e uma baixa concentração populacional. Entre os menores PIB per capita do Brasil em 2004 destaca-se o município de Apicum-Açu (MA) com o menor PIB per capita (R$ 763,36). Dos municípios com os 100 menores PIB per capita, 57 estavam no Maranhão; um no Piauí; 25 no Ceará; dois na Bahia; 10 em Alagoas; quatro no Pará; e um no Tocantins. No que diz respeito do PIB per capita das capitais, destacaram-se Vitória (R$ 29.951), com o maior PIB per capita, seguida de Brasília, Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Florianópolis. Não há alteração nessas posições desde 2002. São Paulo A capital de São Paulo manteve-se no primeiro lugar no ranking nacional de participação municipal no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro entre 2003 e 2004, mas perdeu participação relativa no período. De acordo com o IBGE, São Paulo (-0,4%) e Rio de Janeiro (-0,2%) apresentaram as maiores perdas de participação no PIB, entre as cidades pesquisadas. Entre os 17 municípios que ganharam participação no período destaca-se Manaus (0,2% de aumento), seguido de Macaé (0,1%), Campos dos Goytacazes (0,1%), Camaçari (0,1%) e São José dos Campos (0,1%). O município de Macaé (RJ) entrou em 2004 no ranking dos 10 maiores Produtos Internos Brutos (PIB) municipais do País, enquanto Porto Alegre (RS) saiu da lista. Embalado pela indústria extrativa, especificamente do petróleo, Macaé saltou do 55º lugar no ranking dos municípios no PIB em 1999 para o oitavo lugar em 2004. Os técnicos do IBGE explicam que a economia macaense foi impulsionada pela alta de cerca de 25% no preço do barril de petróleo em relação ao ano anterior. Além disso, segundo explicam os técnicos, também ocorreu incremento na atividade industrial no setor de equipamentos petrolíferos. Porto Alegre (RS), ao contrário, perdeu posição no ranking do PIB municipal e deixou de figurar entre os dez maiores, caindo da 10ª para a 13ª colocação entre 2003 e 2004. A participação da capital gaúcha no PIB nacional passou de 0,94% para 0,90% no período. Matéria alterada às 11h41 para acréscimo de informações