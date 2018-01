Capital estrangeiro prefere ADR a Bovespa Apesar do fluxo de entrada de capital estrangeiro para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) nestes últimos dias, analistas e economistas consideram ainda precipitado apostar em reversão dos saldos negativos que marcaram o mercado acionário no ano passado. O principal motivo continua sendo a existência de American Depositary Receipt (ADRs) - certificado emitido por bancos norte-americanos que representa ações de uma empresa fora dos Estados Unidos -, mais seguros e menos caros para o investidor estrangeiro. "Há uma percepção geral de melhora sobre as ações brasileiras. Mas os títulos mais representativos do Brasil estão no exterior e quem quiser comprar o Brasil vai comprar lá fora", avalia Roberto Teixeira da Costa, vice-presidente do Conselho de Administração do Banco Sul América. Dessa forma, o aumento do interesse externo por empresas brasileiras não se revelaria em termos de novos fluxos para a Bolsa local, ou, no máximo, de forma marginal para as poucas companhias atrativas mas sem programa de ADR. Das 40 maiores empresas por valor de mercado da Bovespa, 34 já possuem programas de ADR. "Nada menos do que cerca de 90% do total colocado nesse período aconteceu na forma de ADRs", explica o diretor do departamento de ADRs do Citibank, Orlando Viscardi. A BM&F também anunciou o lançamento de um contrato de futuros específico para os ADRs. Outro motivo citado pelos analistas como empecilho para o retorno dos estrangeiros à Bovespa é a intensidade dos saques nos fundos mútuos norte-americanos - que aplicam em países emergentes - movimento que parte do mercado acredita vá durar enquanto persistirem as dúvidas sobre a economia norte-americana. Com menor peso, os analistas citam ainda a questão da CPMF frente ao atraso para a implementação efetiva da liquidação de câmbio no exterior pela Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), que na prática livrará as aplicações estrangeiras em Bolsa desta contribuição.