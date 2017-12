Capital financeiro é servidor da produção, diz Tarso O ministro Tarso Genro, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), disse hoje na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) que a evolução do sistema financeiro no Brasil deve estar inserida em "um novo modelo de desenvolvimento econômico". Neste novo modelo, o capital financeiro é "um servidor do setor produtivo". "O sistema financeiro não deve extrair recursos, mas sim servir o setor produtivo, oferecendo dinheiro para investimentos que gerem efeitos sociais positivos. A Bolsa tem um papel importantíssimo nesse novo modelo", disse. O ministro afirmou ainda que o "rebaixamento permanente sistemático, cuidadoso e responsável dos juros? faz parte também das medidas adotadas pelo governo para promover crescimento econômico este ano. Entre outras medidas a serem implementadas em 2004 para a geração de empregos, segundo ele, estão o "orçamento não-contingenciado e a Parceria Público-Privada (PPP) para investimentos em infra-estrutura." "Não haverá medidas espetaculares de efeito imediato e impressionista", garantiu. Para o ministro, essas medidas deverão formar um conjunto harmônico e consistente de retomada do desenvolvimento sustentado que será sustentado por um pacto social (entre governo, empresários e trabalhadores). "A realização desse pacto é a minha tarefa que tento cumprir modestamente", acrescentou.