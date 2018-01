Capitalização: consumidor ainda pode ser prejudicado Na hora de comprar títulos de capitalização existem conceitos que costumam não ser bem explicados, como reserva matemática e prazo de carência. Algumas queixas já chegam ao Procon de São Paulo. O maior problema, na opinião do técnico para assuntos financeiros do Procon-SP, Marcelo Ponce, é que a maioria dos consumidores não sabe que nem todo o depósito feito pelo cliente recebe remuneração. Isso acontece apenas sobre a chamada reserva matemática - a parte separada para formar a poupança. Além disso, alguns títulos não devolvem nem a quantia total investida. Ponce lembra que o consumidor não pode encarar a capitalização como um investimento. Na opinião do técnico, as novas regras lançadas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) - veja link abaixo - podem ajudar a clarear um pouco as dúvidas que existem. No entanto, ainda é preciso avançar mais. "Infelizmente, é comum que os bancos "empurrem" títulos de capitalização para seus clientes interessados em empréstimos ou no cheque especial", denuncia o técnico do Procon-SP. A venda casada, lembra Ponce, é expressamente proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Bancos afirmam que os títulos são comprados por livre vontade O mercado, formado principalmente por bancos, garante que os títulos são comprados por livre vontade. "Têm empresas que mesmo sem um canal de distribuição de bancos próprio também estão vendendo muito", lembra Rita de Cássia Batista, gerente da Real Capitalização. A Icatu Hartford, por exemplo, descobriu uma forma critativa de chegar aos consumidores, sem uma rede própria de agências bancárias. Os títulos, que custam R$ 30 por mês, estão sendo vendidos em lojas de roupas da C&A. A seguradora, que é a quinta pelo critério de vendas, também tem parcerias com alguns bancos, como Banespa e Citibank, para oferecer títulos de capitalização em suas agências. Já o segmento de títulos bem populares, como a Telesena, não está crescendo na mesma proporção do resto do mercado de capitalização. "A concorrência é enorme e estamos com uma ligeira queda este ano comparado com o início de 1999", revela Ronaldo Ferreira, gerente da filial Rio da Liderança Capitalização, empresa do Grupo Silvio Santos. Isso porque várias empresas e Governos de Estados lançaram papéis que também concorrem a sorteios, mas não são títulos de capitalização: não acumulam provisões e são fiscalizados pelo Ministério da Justiça. O mais provável é que a administração desses sorteios será transferida para a Caixa Econômica Federal.