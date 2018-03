Capitalização depende do Congresso, diz Gabrielli

Gabrielli admitiu que, devido ao tamanho da operação e à forte participação de acionistas estrangeiros na Petrobras, a capitalização poderá pesar no câmbio, já que a entrada de dólares, no dia da operação, poderá valorizar o real. Ele disse imaginar que o Banco Central (BC) já deve estar preparando mecanismos para minimizar o efeito da capitalização no mercado de câmbio.

Ainda sobre a oferta de ações da Petrobras a seus acionistas, Gabrielli comentou, durante audiência pública na Câmara, que é preciso haver mudança de lei para que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) volte a ser liberado para que os acionistas que já compraram papéis da empresa com o fundo possam usá-lo novamente na capitalização. O executivo explicou que, na época em que foi liberado o FGTS para compra de ações da Petrobras, havia uma restrição legal que impedia novos aportes usando dinheiro do fundo.